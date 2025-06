Erice, altri due arresti per spaccio al Quartiere San Giuliano

ERICE – Continua incessante l’attività antidroga dei Carabinieri di Trapani nel quartiere San Giuliano dove sono stati incrementati i servizi di controllo a seguito di quanto condiviso in seno alle riunioni del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica svolte in Prefettura.

Questa volta i Carabinieri della Stazione di Erice, nel corso di un posto di controllo nel quartiere San Giuliano, hanno arrestato due trapanesi di 18 e 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sorprendendoli in possesso di quasi 100 gr. di hashish, bilancini di precisione e circa 2.000 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro.

All’esito dell’udienza di convalida per i due trapanesi sono scattati gli arresti domiciliari.