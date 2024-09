Erice Estate 2024: Borgo diVino fa il pieno di visitatori e apre nuovi orizzonti turistici

ERICE – Si è conclusa con grande successo la tappa ericina di “Borgo diVino in Tour” che ha esaltato l’eccellenza enologica italiana ma anche la bellezza intrinseca dei borghi storici del nostro paese.

La manifestazione, svoltasi nell’arco di tre giorni, ha registrato una partecipazione eccezionale con oltre 3.500 presenze tra paganti, accompagnatori e turisti.

Le piazze storiche di Erice hanno fatto da sfondo a serate creative, animate da gruppi musicali e DJ set, creando un’atmosfera coinvolgente e attraendo numerosi giovani.

Daniela Toscano, sindaca del Comune di Erice, ha dichiarato: “Le tre giornate di Borgo diVino sono state partecipatissime. L’evento ha creato un connubio perfetto tra il mondo del vino e i prodotti locali del food, per un’esperienza enogastronomica di alta qualità. Questa tappa si è rivelata decisamente positiva, sia per il numero di presenze che per la qualità della proposta enogastronomica. Desidero evidenziare che tutto ciò è stato possibile proprio grazie alla nostra appartenenza all’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ che negli anni ha portato avanti con dedizione politiche di valorizzazione e promozione dei borghi, che rappresentano la vera identità culturale del nostro Paese. Essere parte di questo network ci apre porte importanti.

I borghi sono il cuore pulsante della nostra cultura e della nostra storia, e grazie a questa associazione possiamo condividere la nostra unicità con un pubblico sempre più vasto”.

Alla luce di questo successo, l’amministrazione comunale di Erice sta valutando la possibilità di trasformare “Borgo diVino” in un appuntamento annuale fisso nel calendario degli eventi.

“Il nostro obiettivo ultimo è posizionare Erice come una destinazione d’eccellenza anche nel panorama del turismo enogastronomico siciliano e nazionale, sfruttando la sua straordinaria bellezza paesaggistica, il suo ricco patrimonio storico-culturale e la rinomata tradizione culinaria del territorio”, conclude la sindaca Daniela Toscano.