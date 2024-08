Erice Estate 2024: presentato Erice website e virtual tour

ERICE – Ieri pomeriggio (13 agosto), presso la sala conferenze del Polo Museale “A. Cordici” di Erice, è stato presentato “Erice website e virtual tour”, un innovativo progetto digitale che promette di rivoluzionare l’esperienza turistica della Città di Erice. Un progetto unico nel suo genere in tutta la Sicilia, posizionando Erice all’avanguardia nella promozione digitale del patrimonio culturale.

L’evento di inaugurazione, parte integrante del programma “Erice Estate 2024”, ha visto la partecipazione di cittadini e operatori del settore turistico e culturale.

Il dirigente del Settore Cultura del Comune di Erice, Toto Denaro, e l’architetto Francesco Ferla, artista e fotografo, alla presenza della sindaca di Erice Daniela Toscano e all’assessora al Turismo, Cultura ed Eventi Rossella Cosentino, hanno guidato i presenti in un affascinante viaggio virtuale attraverso la storia e la bellezza di Erice.

Il nuovo portale web offre una fruizione turistica completa e a 360° del centro urbano di Erice, mettendo in risalto le sue peculiarità storiche, artistiche e culturali. Tra le caratteristiche più apprezzate: planimetrie interattive con indicazione dei siti e link a gallerie fotografiche e video, sezioni virtuali interattive realizzate con l’utilizzo di droni, video emozionali del territorio per la condivisione sui social media, navigazione virtuale nei siti di interesse culturale del centro storico.

Un elemento di particolare interesse è stata la dimostrazione dei 5 visori VR e del monitor touch da 55 pollici, che permettono ai visitatori di attraversare Erice in maniera virtuale, esplorando i percorsi caricati nel software.

Il progetto, realizzato da Ecubing S.r.l. in collaborazione con l’architetto Francesco Ferla, si integra perfettamente con le attrazioni già presenti, come la videoinstallazione immersiva della Venere al Polo Museale “A. Cordici” e gli elementi espositivi della sezione staccata etnoantropologica del Polo Museale ‘Erice: Miti e Leggende’ al Quartiere Spagnolo.

“Questo nuovo hub digitale rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e promozione di Erice come museo diffuso,” ha dichiarato la sindaca di Erice Daniela Toscano. “Il nostro obiettivo è rendere il ricco patrimonio culturale della città ancora più accessibile.”

I visitatori possono già vivere un’esperienza immersiva al Polo Museo A. Cordici, dove sono disponibili i visori VR e il touch screen per esplorare virtualmente le bellezze di Erice.