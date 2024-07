Erice Estate 2024: un mosaico di arte, musica e cultura

ERICE – Con l’inaugurazione della mostra “Warhol, Schifano e la Pop Art” nel mese di giugno ha preso il via Erice Estate 2024, un ricco programma che animerà il borgo siciliano fino a fine settembre.

Erice Estate 2024 si prospetta come un mix di esperienze culturali, artistiche e gastronomiche, pensato per soddisfare tutti i gusti e le età. Gli eventi si svolgeranno in vari luoghi del borgo, tra cui il Chiostro Wigner San Francesco, il Teatro Gebel Hamed, i Giardini del Balio, la Torretta Pepoli, la Chiesa di Sant’Antonio, il Polo Museale “A. Cordici”.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, è possibile visitare il sito www.comune.erice.tp.it, i profili social Facebook e Instagram ufficiali del Comune di Erice.

I siti culturali di Erice sono aperti tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L’ingresso ai musei è consentito con Erice Card, un pass nominativo che offre vantaggi esclusivi, tra cui l’accesso privilegiato ai principali siti culturali di Erice, sconti presso Funierice ed esercizi convenzionati. Al costo di 15 euro, l’Erice Card è acquistabile presso i siti culturali o gli info-point di Porta Trapani, Piazza della Loggia, Stazione Funierice Valle, sul sito www.fondazioneericearte.org/erice-card ed è valida fino al 7 gennaio 2025.