Erice Estate 2024: viaggio nel Barocco tra teatro e musica antica

ERICE – Il Festival Internazionale di Musica Antica di Erice, organizzato da MeMA, si arricchisce di altri imperdibili appuntamenti.

Oggi, 18 agosto, alle ore 21.00, il suggestivo Palazzo Sales, farà da cornice a “Orpheus Britannicus – In the Stars with Diamonds”.

Un monologo musicale che porterà alla scoperta di Henry Purcell, il geniale compositore inglese del XVII secolo. Attraverso le parole e la musica, sarà possibile vivere l’atmosfera della Londra seicentesca, tra pestilenze, incendi e rivoluzioni politiche, esplorando la vita e l’opera di colui che è considerato uno dei più grandi compositori inglesi di tutti i tempi.

Protagonista della serata sarà Raffaele Schiavo, poliedrico artista nei panni di un Henry Purcell che si svela al pubblico in modo inedito e sorprendente.

Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale e teatrale saranno Andrea Lizarraga al violino, Luca Ambrosio al clavicembalo e Piero Cartosio al flauto dolce. Insieme, eseguiranno brani di Purcell e dei suoi contemporanei, tra cui John Blow, Matthew Locke e Nicola Matteis, creando un affresco sonoro che ci trasporterà nel cuore del barocco inglese.

Lo spettacolo, ideato da Piero Cartosio, in co-produzione con l’Orchestra Barocca Siciliana unisce musica, teatro e storia.