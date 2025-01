Erice saluta il nuovo anno: festa per il Capodanno nel borgo dei presepi

ERICE – Migliaia di persone hanno scelto il suggestivo borgo medievale di Erice per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La città, avvolta nell’atmosfera di EricèNatale, si è trasformata nel palcoscenico perfetto per una notte di festa.

Piazza della Loggia, cuore pulsante dei festeggiamenti, ha ospitato un evento che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Protagonista della serata è stata Daria Biancardi, artista di fama internazionale, che con la sua voce soul ha accompagnato il pubblico verso la mezzanotte. Lo spettacolo è proseguito con l’energia dei DJ di Radio Time, Daniele Critesi e Mario Caminita, che hanno fatto ballare la piazza fino a notte fonda.

La sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha espresso grande soddisfazione: “Erice è città di pace, e questo Capodanno incarna perfettamente i valori di solidarietà, fratellanza e condivisione che caratterizzano la nostra comunità. L’approvazione recente del bilancio consuntivo 2025-2027 ci permette di guardare al futuro con ottimismo e solidità, garantendo alla cittadinanza servizi essenziali in un momento storico particolarmente complesso per molte amministrazioni comunali.”

Si avvia alla conclusione la rassegna “EricèNatale – Il borgo dei presepi” con un ricco calendario di eventi che proseguirà fino all’Epifania.

La manifestazione, che ha reso il borgo un autentico villaggio natalizio, propone per il suo finale appuntamenti che spaziano dalla tradizione alla cultura, dall’intrattenimento all’arte. I caratteristici mercatini, continueranno ad animare le vie del centro storico tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00.

Il Teatro Gebel Hamed diventa cornice per spettacoli di alto livello. Sabato 4 gennaio alle 18:00, il Teatro Atlante porterà in scena “Storie sotto l’albero”, dedicato ai più piccoli che vedrà protagonisti Emilio Ajovalasit, Preziosa Salatino, Irene Cangemi e Salvo Compagno. La serata del 5 gennaio sarà invece dedicata alle note swing con il “Merry Christmas and Happy New Swing” del Mauro Carpi Sextet, mentre il gran finale del 6 gennaio vedrà in scena “Winterreise – Viaggio d’inverno”, un raffinato spettacolo musicale della Compagnia teatrale Movin’Op, frutto di una residenza artistica, ispirato ai Lieder di Franz Schubert, con la regia di Maria Paola Viano, organizzato dall’Associazione Vivere Erice in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani e il Goethe Institut Italien.

La giornata dell’Epifania sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza degli zampognari di Omnia Certe.

La Casa della Befana, in Via Albertina degli Abbati, resterà aperta dal 4 al 6 gennaio dalle 15:00 alle 20:00, con un biglietto d’ingresso di soli 2 euro (gratuito per i bambini fino a 5 anni).

L’offerta culturale si completa con l’apertura dei siti fino al 6 gennaio. Il Polo Museale “Antonio Cordici”, il maestoso Presepe Regio Monumentale, la storica Torretta Pepoli accoglieranno i visitatori dalle 11:00 alle 20:00, mentre l’Istituto Blackett San Domenico e le chiese del borgo – dal Real Duomo con la Torre di Re Federico alle chiese di Sant’Isidoro, Sant’Alberto, San Martino, SS. Salvatore, San Pietro e San Giuliano – saranno visitabili dalle 10:00 alle 17:30.

EricèNatale si conferma così non solo come evento natalizio ma come vera e propria esperienza culturale che unisce le feste alla ricchezza storico-artistica dei luoghi.