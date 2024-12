EricèNatale: al Teatro Gebel Hamed la Residenza d’Artista “Winterreise – Viaggio d’Inverno” della compagnia Movin’Op

ERICE – L’Associazione Vivere Erice arricchisce il cartellone di EricèNatale con una proposta innovativa di spettacolo e ospitalità. Dal 30 dicembre al 7 gennaio il borgo medievale accoglierà gli artisti della compagnia Movin’Op per l’allestimento di “Winterreise – Viaggio d’Inverno“, progetto di teatro musicale promosso e organizzato dall’Associazione Vivere Erice con l’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani e il Goethe-Institut Italien, in collaborazione con il Comune di Erice e l’Istituto di Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”.

Cinque artisti della compagnia napoletana saranno impegnati in otto giorni di prove al teatro Gebel Hamed per una versione inedita tratta dal ciclo di Lieder Winterreise di Franz Schubert. La rappresentazione, momento significativo delle celebrazioni invernali, sarà offerta gratuitamente al pubblico il 6 gennaio, alle ore 18.00.

A dare vita a questa originale produzione saranno le voci dei soprani Valentina Bilancione e Francesca Tiburzi, accompagnate dal basso Dario Russo e dal pianista Carlo Martiniello. La drammaturgia, la regia e l’allestimento sono affidati a Maria Paola Viano, mentre i costumi sono di Giovanna Fiorentini.

La produzione proseguirà il suo percorso dal 10 al 12 gennaio al teatro TRAM di Napoli.