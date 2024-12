EricèNatale: il borgo dei presepi apre le porte

ERICE – L’edizione 2024 di EricèNatale ha preso il via il 7 dicembre trasformando il borgo medievale in un suggestivo scenario natalizio. La cerimonia inaugurale ha illuminato Piazza della Loggia con le luminarie e il maestoso albero di Natale.

Fin dal mattino, i caratteristici mercatini hanno animato le piazze principali di Erice. Gli artigiani locali hanno esposto le loro creazioni, dalle tradizionali ceramiche agli addobbi realizzati a mano, mentre il villaggio gastronomico ha deliziato i visitatori con autentiche specialità siciliane.

In Via Albertina degli Abati, la Casetta di Babbo Natale ha accolto i più piccoli per la consegna delle letterine e la partecipazione ai laboratori creativi. Il Teatro Gebel Hamed ha ospitato lo spettacolo “L’Aquilone e la Nuvola” di Emilio Ajovalasit di Teatro Atlante, regalando un pomeriggio di intrattenimento ai giovani spettatori.

Le tradizionali melodie degli zampognari hanno accompagnato il pubblico lungo il percorso dei presepi artigianali tra i vicoli medievali, mentre la giornata si è conclusa in Piazzetta San Giuliano con musica e DJ set.

Gli eventi proseguiranno fino al 6 gennaio con un ricco calendario di appuntamenti che include concerti, spettacoli e iniziative culturali. Il borgo è raggiungibile tramite la funivia panoramica, con orari consultabili su www.funiviaerice.it.