Ernesto Raccagna è il nuovo presidente dell’associazione Cambia Partanna

PARTANNA – L’assemblea dei soci convocata in data odierna (17 giugno), ha ratificato l’elezione all’unanimità di Ernesto Raccagna come nuovo presidente dell’associazione. Il neo eletto presidente, già segretario e tra i soci fondatori, nel suo discorso d’insediamento ha voluto ringraziare il presidente uscente Francesco Cusenza per l’eccellente lavoro svolto in questi anni e per aver […]