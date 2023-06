PALERMO – Ersu Palermo sarà presente, quest’anno, a “Una Marina di Libri 2023” nell’ambito dello stand dell’Università degli Studi di Palermo, svolgendo attività di divulgazione dei benefici e dei servizi offerti dall’Ente agli studenti universitari per cui, tra qualche giorno, partirà l’apposito bando di concorso per il prossimo Anno accademico 2023/2024. Con il bando in […]

PALERMO – Ersu Palermo sarà presente, quest’anno, a “Una Marina di Libri 2023” nell’ambito dello stand dell’Università degli Studi di Palermo, svolgendo attività di divulgazione dei benefici e dei servizi offerti dall’Ente agli studenti universitari per cui, tra qualche giorno, partirà l’apposito bando di concorso per il prossimo Anno accademico 2023/2024. Con il bando in corso, quest’anno, sono state attribuite più di 10mila borse di studio (100% dei richiedenti), quasi mille posti letto e un assegno quale contributo alloggio per gli affitti (dando un supporto al 100% degli studenti richiedenti), mentre sono quasi 500mila i pasti che annualmente vengono serviti agli studenti, gratuitamente in maggior parte o con un piccolo contributo dello studente.

L’ERSU ha aderito all’invito dell’Università degli studi di Palermo e sarà presente alla manifestazione di Villa Filippina, a Palermo, da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2023, dalle ore 10 alle ore 24.

“Desidero ringraziare l’Università degli studi di Palermo per l’opportunità offerta all’ERSU – dichiara il presidente ERSU Palermo, Michele D’Amico – a suggello di una continua sinergia tra istituzioni che vogliono fare conoscere agli studenti l’altissimo valore dell’offerta formativa universitaria siciliana, supportandola con i benefici e i servizi che consentono a tutti ma anche ai meritevoli e bisognosi di avere garantito il diritto allo Studio, così come previsto dall’articolo 34 della nostra Carta Costituzionale”.