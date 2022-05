Esce in libreria “Italia Grand Sketching Tour Vol.2”: Chiara Gomiselli, artista on the road, disegna e racconta i borghi italiani dal Friuli alla Sicilia

TRAPANI – È arrivato in tutte le librerie italiane “Italia Grand Sketching Tour Vol.2”, la prosecuzione del progetto editoriale ed artistico di Chiara Gomiselli con la casa editrice indipendente Margana Edizioni. L’autrice-disegnatrice triestina continua a narrare la bellezza dei borghi italiani, con una raccolta di racconti e disegni figli del suo viaggio on the road […]

TRAPANI – È arrivato in tutte le librerie italiane “Italia Grand Sketching Tour Vol.2”, la prosecuzione del progetto editoriale ed artistico di Chiara Gomiselli con la casa editrice indipendente Margana Edizioni.

L’autrice-disegnatrice triestina continua a narrare la bellezza dei borghi italiani, con una raccolta di racconti e disegni figli del suo viaggio on the road lungo le strade della penisola.

Italia Grand Sketching Tour Vol.2 non è solo una raccolta di piccole opere d’arte, ma uno strumento di promozione territoriale, per valorizzare e portare alla ribalta luoghi di incomparabile bellezza che rimangono tuttavia lontani dagli itinerari turistici più battuti; un mezzo per promuovere la cultura del viaggio e della scoperta, creando una community curiosa e desiderosa di contribuire alla fioritura dei luoghi raccolti nel libro.

Il progetto “Grand Sketching Tour”, il cui primo volume è stato edito nel 2021 da Màrgana Edizioni, nasce dalla voglia dell’autrice di unire la sua passione per il viaggio a quella per l’arte e la letteratura. Anima libera, Chiara Gomiselli, in sella alla sua fidata BMW, ha percorso da nord a sud l’Italia testimoniando il fascino di borghi lontani dalle principali mete turistiche, per promuovere luoghi meno conosciuti dagli stessi italiani.

Nel secondo volume illustrato, Chiara Gomiselli, partita dal Friuli e arrivata fino in Sicilia, guida il lettore in un viaggio che percorre l’Italia da nord a sud, dall’Emilia-Romagna al Lazio, dall’Umbria alla Campania. Proprio la sua meta finale, la Sicilia, ha regalato all’autrice un incontro destinato a cambiare la sua vita.

“È proprio la Sicilia, è in particolare la città di Trapani, il luogo in cui il progetto editoriale è nato. Il lockdown mi ha fatta fermare nella città del vento, forse più di Trieste, e mi ha fatto conoscere l’editore con cui è nato il primo volume e, a seguire, questo secondo progetto”

L’incontro con l’intraprendenza di Màrgana edizioni ha dunque rappresentato la chiusura del cerchio, il compimento di un’esperienza che aspettava solo di essere consegnata alla curiosità del pubblico.