ROMA – In occasione della Giornata Mondiale del Flamenco, esce nelle sale il 14 novembre l’acclamato docufilm “La Singla” di Paloma Zapata.Distribuito da EXIT Media, il film vincitore come Miglior Documentario al Krakow Film Festival e del Premio del Pubblico al Festival Docs Barcelona, racconta l’incredibile storia di Antonia Singla, la celebre ballerina di flamenco che, nonostante fosse sorda, conquistò i più prestigiosi palcoscenici d’Europa. Nata nel 1948 tra le baracche della Barceloneta, Antonia Singla perse l’udito in tenera età a causa di una malattia. Tuttavia, grazie all’insegnamento e al sostegno della madre, sviluppò un talento straordinario per la danza e, giovanissima, divenne una stella del flamenco. A soli 17 anni, impressionò personalità come Salvador Dalì e Jacques Cocteau, diventando conosciuta come La Singla.