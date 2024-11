Esce oggi il nuovo videoclip de “Le Rondinella” che celebra la resilienza e la forza delle donne

ROMA – Esce oggi (25 novembre), in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il videoclip di Rosso, il nuovo brano de Le Rondinella, un potente manifesto femminile che celebra la resilienza e la forza delle donne. La canzone racconta la storia di una donna intrappolata in una relazione soffocante. Il testo e la musica accompagnano l’ascoltatore attraverso le tappe della sua trasformazione interiore: dalla paura iniziale e l’isolamento, fino alla lotta per la propria libertà.

Impreziosito da un’introduzione di Marisa Laurito e dalla partecipazione straordinaria di Isa Danieli, il videoclip diretto da Patrizia Di Martino e Alfonso Maria Salsano traduce in immagini il profondo messaggio della canzone, anche grazie alle intense e suggestive coreografie curate da Elena D’Aguanno, che danno corpo e movimento a uno straordinario racconto di rinascita e riscatto.

Il vero cuore pulsante del progetto risiede nella forza delle sue tematiche. Le Rondinella esplorano, attraverso le loro voci, relazioni tossiche e oppressive, ma anche percorsi di sopravvivenza, di crescita personale e collettiva, il coraggio delle donne di spezzare le catene. Ogni canzone di Rosso rappresenta una narrazione di rinascita, libertà, autostima e rispetto, e dà voce a chi combatte per riconquistare la propria indipendenza e dignità.