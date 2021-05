Esenzione totale della Tari 2020 per tutte le attività produttive di Partanna

PARTANNA – E’ in fase di verifica la posizione dei contribuenti titolari delle attività produttive per l’esenzione della Tari dell’anno 2020 a valere sul fondo perequativo regionale, così come deliberato dalla Giunta nel mese di ottobre 2020. Nel momento in cui verrà attuato il trasferimento delle somme destinate in tal senso dalla Regione, l’Ufficio Tributi […]

