Esercito: conclusa in provincia di Trapani la campagna “Insieme per la solidarietà”. Distribuite mascherine e generi di confor

TRAPANI – Si è conclusa oggi, 4 giugno, nell’ambito della campagna “insieme per la solidarietà”, iniziativa promossa dal Comando Militare Esercito Sicilia, dalla Protezione Civile Regionale e dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, la distribuzione di mascherine e generi di conforto alle famiglie meno abbienti nelle città di Trapani, Marsala e Paceco. In particolare, […]

TRAPANI – Si è conclusa oggi, 4 giugno, nell’ambito della campagna “insieme per la solidarietà”, iniziativa promossa dal Comando Militare Esercito Sicilia, dalla Protezione Civile Regionale e dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, la distribuzione di mascherine e generi di conforto alle famiglie meno abbienti nelle città di Trapani, Marsala e Paceco.

In particolare, L’Associazione Nazionale Bersaglieri (ANB) di Trapani e Paceco, l’Associazione Nazionale decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” rappresentati dai rispettivi Presidenti Carlo Piazza, Nicola Gallo, Domenico Lombardo ed i militari del 6° Reggimento Bersaglieri al comando del Colonnello Alberto Nola, hanno organizzato un incontro con i parroci delle parrocchie delle città trapanesi per la donazione a favore dei bisognosi e degli indigenti, di mascherine, generi di conforto rappresentati da barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di modica IGP (in collaborazione con il Centro Siciliano Sturzo) e generi di prima necessità acquistate dalle associazioni d’Arma periferiche (ASSOARMA) rappresentate da Vincenzo Quartana.

La distribuzione, avvenuta nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle recenti normative in regime di coronavirus, ha registrato una cospicua partecipazione di famiglie che hanno potuto usufruire di un gesto di solidarietà.