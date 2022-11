Esibizione del giovanissimo pianista Alessandri

TRAPANI – Domenica, 6 novembre, alle 18.30 per il ciclo di appuntamenti degli Amici della Musica di Trapani, si esibirà un pianista di soli 16 anni, Antonio Alessandri, autentico prodigio: “ammesso a 7 anni al Conservatorio ‘Arrigo Boito’ di Parma, ha esordito con orchestra a soli 12 anni. Vincitore dell’ultima edizione del prestigioso concorso “Livorno Piano Competition”, nel 2018, con voto unanime della giuria, si è aggiudicato la finale italiana del Concorso “Steinway” per Giovani Talenti e ha rappresentato l’Italia al Festival Steinway di Amburgo, debuttando nella prestigiosa Laeiszhalle. Nel 2020 è tra i tre finalisti under 15 per la borsa di studio di Yamaha (cancellata, poi, per pandemia); vince il Premio Alberghini e il Primo premio al Neapolitan Masters Competition; nel 2021 è primo premio assoluto e Premio “Bettinelli” al Concorso “Bettinelli” di Treviglio.