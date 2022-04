Esperienza nella Fondazione S. Vito per studenti e docenti del PTG (Danimarca)

MAZARA DEL VALLO – Alan, Ana, Angela, Arnaud, Elisa, Frederico, Ibo, Marianne e Susanne: nove persone, tra teachers, volontari e studenti, dello PTG International Youth College dello Jutland in Danimarca hanno partecipato per un giorno alle attività della Fondazione San Vito Onlus, insieme agli operatori, volontari e utenti. Il gruppo, sino a mercoledì, sarà in […]

MAZARA DEL VALLO – Alan, Ana, Angela, Arnaud, Elisa, Frederico, Ibo, Marianne e Susanne: nove persone, tra teachers, volontari e studenti, dello PTG International Youth College dello Jutland in Danimarca hanno partecipato per un giorno alle attività della Fondazione San Vito Onlus, insieme agli operatori, volontari e utenti. Il gruppo, sino a mercoledì, sarà in Sicilia per una vacanza-studio. Presso la sede della Fondazione, il gruppo è stato dapprima coinvolto nelle attività della mensa fraterna “Rosario Livatino” e, subito dopo, insieme alle nonne del centro anziani “Vivi la vita” hanno preparato i biscotti. Dopo il pranzo sono stati coinvolti nel laboratorio di cucito del “Progetto donna” e nelle attività laboratoriali del progetto “#iorestofuori”, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’interno di questa attività, Frederico Sousa, studente del PTG e appassionato di street art, ha realizzato un murales che ritrae la torre saracena di Tre Fontane e che andrà ad arricchire l’Hub-space del progetto “#iorestofuori”.