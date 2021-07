Essepiauto secondo migliore Service Audi d’Italia. Primo in Sicilia

MAZARA DEL VALLO – Essepiauto, unico Service Partner Audi in Provincia di Trapani nella Rete Audi da quasi 30 anni, si è laureata vice campione italiano alla “Audi Twin Cup”, la gara dedicata al mondo del Service Audi arrivata alla sua 25esima edizione. “Audi Twin Cup” è una competizione che nasce per valorizzare le eccellenze […]

MAZARA DEL VALLO – Essepiauto, unico Service Partner Audi in Provincia di Trapani nella Rete Audi da quasi 30 anni, si è laureata vice campione italiano alla “Audi Twin Cup”, la gara dedicata al mondo del Service Audi arrivata alla sua 25esima edizione.

“Audi Twin Cup” è una competizione che nasce per valorizzare le eccellenze italiane e tutte le realtà che si distinguono per la specifica preparazione tecnica. Tutti i Service partecipanti hanno dovuto superare due complesse fasi di prove per le categorie Service e Tecnica.

A consegnare l’ambito premio è stato Federico Ferraro, Direttore Audi Service Italia, in visita a Mazara del Vallo per incontrare la famiglia Tedesco e tutta la squadra Essepiauto.

“Anche se si tratta del nostro lavoro non è stato facile conseguire questo importantissimo risultato” commenta Paolo Tedesco, Amministratore Delegato di Essepiauto. “Audi Twin Cup è una competizione che mette a dura prova tutte le nostre competenze. Il Team Essepiauto ha risposto alla sfida in modo esemplare, mettendo a frutto tutti i nostri anni di esperienza, l’abnegazione e la passione per il proprio mestiere, l’altissimo livello di specializzazione che abbiamo sviluppato in 30 anni di esperienza e legame con il mondo Audi”.

Due le squadre di Essepiauto che hanno affrontato la sfida, composta da due sessioni di prove con un altissimo coefficiente di difficoltà: il “Team Tecnico” composto da Salvatore Maragioglio e Silvestro Alagna ed il “Team Service” formato da Alessandro Spagnolo, Valentina Cutaja e Saverio Venezia.

“Negli ultimi anni abbiamo sempre sfiorato il podio ma ci siamo sempre classificati nei primi 5 posti – commenta Alessandro Spagnolo, Responsabile Service Essepiauto – ma questa volta lo abbiamo centrato in pieno. Arrivare secondi tra tutti i Service nazionali e tutte le Concessionarie italiane e primi in Sicilia ci ha galvanizzati perché siamo coscienti che il livello della competizione è molto alto: abbiamo gareggiato con le grandi eccellenze del nostro Paese che, come noi, ogni giorno si misurano con interventi ad alto livello di specializzazione. Adesso ci prepariamo per la nuova edizione per puntare al primo posto e alla finale mondiale!”.

Nella foto, da sinistra verso destra Federico Ferraro – Direttore Service Audi Italia, Aurelio e Paolo Tedesco – Titolari di Essepiauto, Alessandro Spagnolo – Responsabile Service Essepiauto, Dario Terragnolo – Coordinatore dei field Audi Service.