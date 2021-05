Estate 2021, approvato il Bando delle Idee

PETROSINO – La Giunta comunale di Petrosino ha approvato il “Bando delle Idee 2021” attraverso il quale selezionare le iniziative da realizzare in vista della prossima estate. Manifestazioni a misura di Covid 19 e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio per stimolare la ripresa turistica in tutto il territorio comunale. Attraverso il “Bando delle Idee”, […]

PETROSINO – La Giunta comunale di Petrosino ha approvato il “Bando delle Idee 2021” attraverso il quale selezionare le iniziative da realizzare in vista della prossima estate. Manifestazioni a misura di Covid 19 e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio per stimolare la ripresa turistica in tutto il territorio comunale. Attraverso il “Bando delle Idee”, predisposto dagli uffici comunali su input dell’Assessore al Turismo, Federica Cappello, verranno individuate le proposte progettuali da parte di singoli privati, associazioni, cooperative, imprese, comitati, società, fondazioni, enti pubblici, scuole e università.

Il Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Petrosino. Per la presentazione delle istanze di partecipazione c’è tempo fino al 21 giugno 2021. Le domande dovranno pervenire tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it.

Per la realizzazione delle manifestazioni estive il Comune metterà a disposizione il Parco della Pace, lo Stadio Comunale e l’Oasi Zone. Le iniziative potranno essere svolte anche in aree private e altre aree pubbliche dietro autorizzazione dell’Ufficio Tecnico comunale. In rispetto del divieto di assembramenti, tutte le iniziative verranno svolte con una capienza di pubblico rapportata alla capienza dell’area individuata.