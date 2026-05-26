CIANCIANA – E’ estremamente positivo il bilancio del fine settimana della scuderia Ro racing, protagonista assoluta nelle principali competizioni automobilistiche nazionali. In particolare in Sicilia la trentaduesima Coppa Città di Partanna, valevole per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, si è trasformata in un autentico trionfo per i colori della scuderia, grazie ai piazzamenti eccellenti delle monoposto guidate da Antonino Di Matteo, secondo con la sua Gloria C8 Suzuki e da Francesco Bigione, terzo con la sua Gloria B5 Suzuki. Tra le vetture a ruote coperte non sono state da meno le prestazioni di Maurizio Marino, nono in classifica generale, primo di Gruppo N e della classe N1600, su una Peugeot 106 e di Giuseppe Di Miceli al successo, con la sua MG ZR 105, in Gruppo A e in classe A1400.