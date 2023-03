Evade dai domiciliari. Arrestato 21enne trapanese

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di evasione, un trapanese di 21 anni. L’uomo, in atto agli arresti domiciliari per altra causa, è stato sorpreso, dai militari dell’Arma in servizio perlustrativo, mentre si trovava immotivatamente fuori dalla propria abitazione contravvenendo alle disposizioni impartite da Giudice. […]

