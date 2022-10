Evade dai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per il reato di evasione un pregiudicato del posto classe 80. L’uomo da pochissimi giorni era stato arrestato dai Carabinieri di Paceco per aver messo a segno diversi furti su autovetture e dopo aver eseguito diversi prelievi con un bancomat […]