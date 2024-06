Eventi Musicali a Trapani: 8 Giugno 2024, Concerto dell’Orchestra Sinfonica Giovanile

TRAPANI – L’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio A. Scontrino di Trapani in concerto l’8 Giugno 2024 Il rinomato Teatro Di Stefano di Trapani sarà il palcoscenico del concerto di chiusura della stagione 2024 del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino”, che si terrà sabato 8 giugno alle ore 21:00.

La serata vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica Giovanile con i suoi numerosi talenti emergenti, diretta dal M.° Andrea Ferrante, stimato compositore e coordinatore del Dipartimento di Didattica della Musica e dello Strumento presso il Conservatorio.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile, nata per iniziativa del Maestro Ferrante, rappresenta un eccellente crocevia di esperienze e competenze diverse, fungendo da fucina artistica per giovani musicisti, palestra formativa per i tirocinanti e laboratorio metodologico per i docenti. Il repertoriodell’orchestra abbraccia tanto la tradizione sinfonica quanto la musica contemporanea, eseguendo opere originali di compositori di fama internazionale.

Dalla sua prima esibizione a Trapani il 14 ottobre 2023, l’Orchestra è stata riconosciuta come una realtà solida e significativa, incarnando l’eccellenza didattica e artistica del Conservatorio e divenendo un simbolo culturale per la comunità trapanese. Il programma del concerto comprende

opere di V. Zoccatelli, S. Passantino, L. Minafra, D. Shostakovich, S. Scinaldi, M. Visconti e A. Marquez, con la “Danzon N.2” di Marquez eseguita per la prima volta a Trapani.

I prossimi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Giovanile includono esibizioni il 6 agosto al Teatro Antico di Segesta, il 21 settembre al Parco Archeologico di Selinunte, il 26 ottobre alla Villa Comunale di Paceco e il 3 marzo 2025 alla Filarmonica Laudamo di Messina.

L’ingresso al concerto del 8 giugno è gratuito. Per ulteriori informazioni, contattare il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani al numero 0923 556126 o visitare il sito www.constp.it