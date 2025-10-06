Eventi per la giornata mondiale della salute mentale ad Alcamo, Calatafimi e Castellammare

ALCAMO – CALATAFIMI – CASTELLAMMARE – Il SerD di Alcamo, in sinergia con il Dipartimento della salute mentale dell’Asp Trapani, diretto da Gaetano Vivona, organizza una serie di iniziative nell’ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 ottobre p.v. in collaborazione con i comuni del Distretto socio sanitario 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

Questi gli appuntamenti:

Mercoledi 8 Ottobre 2025 ore 9:00 Castellammare del Golfo c/o Aula Consiliare, Corso Bernardo Mattarella: è prevista la presentazione di un libro sulla tematica salute mentale e dipendenze.

“Vi è mai capitato di buttare via qualcosa e poi di rendervi conto che vi serviva? A me è successo con la mia vita”. È l’incipit dell’autrice che ripercorre oltre dieci anni di dipendenza dalle droghe trascorsi tra comunità e ospedali, che descrive le conseguenze fisiche e psichiche di una adolescenza spesa tra la strada, con eroina e crack, e i rave, con anfetamina e MdM. “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” è il libro di esordio di Betty C.. Un diario che, dopo anni, oggi viene pubblicato per essere un documento straordinario, necessario per una riflessione sulle conseguenze delle perdite affettive e sulla prevenzione dei rischi dalle dipendenze.

Al convegno parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto Superiore “Mattarella” di Castellammare del Golfo: gli studenti vedranno in anteprima un video sul tema su cui daranno un feedback durante l’incontro.

v Giovedi 9 Ottobre 2025 ore 17:00 Calatafimi Segesta c/o Biblioteca Comunale, Piazza Plebiscito 6 ci sarà una tavola rotonda dove verranno coinvolte le famiglie: “Famiglie, comunità e Salute Mentale: vecchie e nuove dipendenze”

“E’ un momento importante, dichiara il Responsabile dell’UOC Dipendenze Patologiche SerD, poichè i servizi si propongono alla comunità e al territorio”.

v Venerdi 10 ottobre alle 10:00 ad Alcamo ci sarà una tavola rotonda “La salute mentale e la comunità”, con il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, le famiglie, le associazioni del Terzo Settore, che cureranno una mostra dei lavori svolti dalle persone che seguono un percorso di cura e riabilitazione

Nei tre giorni, come da accordi con i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta verranno illuminati di verde i monumenti più significativi