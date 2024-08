Ex alunne della IV B dell’Istituto Magistrale di Partanna insieme per ricordare la maturità del 1971

PARTANNA – Nella splendida cornice delle “Baccanti” di Partanna, ex alunne della IV B (anno 1971) dell’allora Istituto Magistrale “Dante Alighieri” hanno deciso di passare, per il 25 agosto scorso, ci dicono, “una giornata all’insegna dell’allegria per ricordare i sereni anni trascorsi insieme, fra i banchi dell’istituto magistrale di Partanna. Nessuna nostalgia – ribadiscono decise – ma tanti propositi per il futuro, da condividere ancora!”.

Nella foto da sn in alto: Annamaria Marino, Erina Gaudioso, Maria Guastella, Mimma Mendolia, Caterina Termini, Rosanna Liotta. In basso: Angela Benfanti, Nina Sciara, Graziella Pino, Anna Marchese.