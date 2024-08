Ex studenti del Liceo Scientifico di Partanna si ritrovano per festeggiare i vent’anni dal conseguimento del diploma di maturità

PARTANNA – Una caldissima serata all’insegna dei ricordi, quella di martedì 6 Agosto 2024, per gli ex compagni della V B 2003/04 che hanno organizzato una serata celebrativa di quell’indimenticabile anno. Con questo spirito si è svolta l’allegra rimpatriata ricca di momenti scanditi da risate, ritrovata confidenza e goliardia. Per qualche ora le lancette dell’orologio si sono mosse all’inverso, regalando emozioni, buonumore e serenità ai partecipanti. Grazie all’idea dell’eclettico Nicola Accardo, rimasto sempre una colonna di quella classe, sono stati consegnati nuovamente dei diplomi per celebrare il ventennale. La serata si è conclusa con il taglio della torta e con la promessa di continuare a mantenere il legame che sfida e continuerà a sfidare il tempo (m.g.).