Ex “studenti” festeggiano i 50 anni dal conseguimento del diploma magistrale

PARTANNA – Gli studenti della classe 4 c dell’istituto magistrale di Partanna di 50 anni fa si sono riuniti, come hanno fatto già 6 anni fa, per festeggiare stavolta, uniti come sempre, un traguardo significativo: i 50 anni dal conseguimento del diploma dell’Istituto Magistrale di Partanna. L’incontro, reso più gradito da un’ottima cena, e organizzato da Giuseppe Termini e Calogero Chiaramonte, si è tenuto nella Sala Baccanti di Partanna. Dopo il ricordo di due compagni prematuramente scomparsi, la serata è trascorsa in modo gioioso col richiamo a vari episodi dell’esperienza scolastica legata soprattutto ai diversi professori e anche ai compagni che per varie ragioni non sono stati presenti.

Nella foto, in piedi da sinistra, Andrea Mangione, Mario Cusenza, Antonino Petralia, Girolamo Giocondo, Girolamo Pipitone, Giuseppe Termini, Antonino Piccione, Calogero Chiaramonte, Tommaso Fontana, Pietro Rizzuto, Salvatore Lombardo, Franco Giacomarro, Vittoriano Caradonna. “Seduti” da sinistra, Salvatore Saladino, Filippo Triolo, Salvatore Cappello, Rosario Teri.