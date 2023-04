Fabrizio Fonte presenta la lista a sostegno della sua candidatura a sindaco di Custonaci

CUSTONACI – Venerdì 14 aprile, alle ore 21.00, presso Villa Zina Park Hotel, sarà presentata la lista “Custonaci Futura” a sostegno della candidatura a sindaco di Fabrizio Fonte.

“Dodici nomi, volti nuovi, volti conosciuti in città, persone della società civile e persone con esperienza politica già sulle spalle. La nostra lista rappresenta questo” – così afferma Fabrizio Fonte.

Nel frattempo prosegue il lavoro per la formazione del programma elettorale. “Abbiamo creato gruppi di lavoro suddivisi per aree tematiche, all’interno dei quali diverse persone, in aggiunta ai candidati, stanno contribuendo con le proprie idee e proposte per la Custonaci Futura. Riscontro grande entusiasmo, desiderio di cambiamento, voglia di partecipazione, sono molto contento” – così conclude il candidato a sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte.