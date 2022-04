Fava: Ancora negata agli inoccupati l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario prevista per i disoccupati

PALERMO – Nonostante diverse sentenze di tribunali del lavoro ed amministrativi e nonostante le leggi e circolari applicative nazionali siano chiare già da molti anni, in Sicilia è ancora negata agli inoccupati l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, prevista per i disoccupati. E’ quanto denuncia Claudio Fava, che segnala come “da parte delle ASP siciliane […]

PALERMO – Nonostante diverse sentenze di tribunali del lavoro ed amministrativi

e nonostante le leggi e circolari applicative nazionali siano chiare

già da molti anni, in Sicilia è ancora negata agli inoccupati

l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, prevista per i

disoccupati.

E’ quanto denuncia Claudio Fava, che segnala come “da parte delle ASP

siciliane non vengono riconosciuti agli inoccupati gli stessi diritti

dei disoccupati, sanciti già nel 2016 da una Circolare del Ministero

del Lavoro e poi ribaditi a partire dal 2017 da diverse sentenze

giudiziarie”.

“Ai fini delle prestazioni sociali – ricorda Fava – ciò che va

rilevato è esclusivamente la condizione di non occupazione senza

ulteriori distinguo. Riconoscere il diritto all’esenzione – continua

il Presidente dell’Antimafia – significherebbe concretamente garantire

il diritto costituzionale alla salute e intervenire a sostegno delle

famiglie siciliane, soprattutto in un momento di grave crisi

economica”.

Su questo tema, il deputato de I cento passi ha annunciato una

interrogazione urgente al Governo regionale.