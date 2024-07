Fede e Luce: Elezione del coordinatore Comunità di Corleone

CORLEONE – Si sono svolte domenica 30 giugno 2024 presso il salone della casa di campagna di Lucia Salemi in Corleone le elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore della comunità “I Piccoli di Gesù” facente parte dell’Associazione Fede e Luce Onlus.

L’evento, organizzato dall’équipe di coordinamento in carica, è stato necessario per sostituire le attuali coordinatrici Maria Carmela Pamelia e Francesca Mondello.

L’incontro è stato presentato da Maria Carmela e Francesca, che hanno illustrato il programma della giornata e spiegato dettagliatamente i vari passaggi delle elezioni. Oltre alla comunità rappresentata da ragazzi, genitori e amici, è stato presente don Carmelo Colletti parroco della parrocchia San Giuseppe e Santo Stefano in Campofiorito, che ha preparato e celebrato la Santa Messa.

Inoltre all’incontro ha partecipato il Vice Coordinatore Provinciale per la Sicilia Alberto Alagna in qualità di “occhio esterno” con una rappresentanza della comunità Germoglio di Speranza di Mazara del Vallo.

Durante l’incontro è stata sentita tutta la comunità che dopo aver evidenziato quali dovrebbero essere le qualità di un buon coordinatore e quali sono le esigenze della comunità stessa, ha proposto un elenco di nomi, per il successivo discernimento, idonei a ricoprire l’incarico di Coordinatore di comunità.

Dopo aver ascoltato le considerazioni della comunità e le esigenze dei singoli candidati, si è proceduto alla scelta dei nominativi segnalati dalla comunità, da mandare al discernimento, idonei a coordinare la comunità nel prossimo triennio 2024.26.

Successivamente si è provveduto al voto tra le due candidate Francesca Mondello e Lucia Salemi. Alla seconda votazione è stata eletta con il 60% dei voti Lucia Salemi che accompagnerà la comunità nel triennio 2024-26.

Lucia, 47 anni sposata con Antonino e madre di due figli Veronica e Andrea è una veterana di Fede e Luce. Ha iniziato a frequentare la comunità dal 1993 e durante questi anni è stata coordinatrice per due mandati. Adesso ritorna, chiamata dalla comunità, a coordinare insieme all’équipe la comunità e a prepararla verso quell’impegno importante che è il Pellegrinaggio del Giubileo dei 50 anni a Pompei nel settembre del 2025.