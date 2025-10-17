Federalberghi Palermo, “utilizzare tassa di soggiorno per sicurezza”

PALERMO – “Chiediamo con forza che la tassa di soggiorno venga destinata a interventi tangibili di sicurezza, decoro urbano e contrasto all’abusivismo”.

Lo dice la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, che oggi, insieme alle associazioni di categoria, ha incontrato il prefetto Massimo Mariani sul tema della sicurezza in città.

“Accogliamo con favore la decisione dello Stato di intervenire con un progetto strutturato per la sicurezza nel centro storico di Palermo – dice Di Stefano – Dopo i tragici eventi che hanno sconvolto la città, a partire dall’uccisione di Paolo Taormina, non possiamo più parlare solo di episodi isolati, ma di una ferita profonda che chiama tutti, istituzioni e cittadini, alla responsabilità. Ringrazio il prefetto per questo secondo incontro, che ha segnato un passaggio importante verso una strategia condivisa per la creazione di tre ‘zone a vigilanza rafforzata’ nel centro storico che può rappresentare una risposta concreta se accompagnata da una gestione intelligente, capace di coniugare sicurezza e vivibilità, tutela del lavoro e diritto al divertimento. In questo percorso – conclude la leader degli albergatori palermitani -, il ruolo di Federalberghi è cruciale: siamo il presidio quotidiano per i turisti, e raccontiamo il bello della città anche nei momenti più difficili”.