Federconsumatori Sicilia attiva il terzo sportello del progetto Sportelli del consumatore

PALERMO – Verrà attivato domani, 8 aprile 2025, il terzo e ultimo sportello del progetto “Sportelli del consumatore” di cui Federconsumatori Sicilia è capofila e UGCons. Sicilia e AIACE sono partner. Il progetto, finanziato nell’ambito del programma della Regione Siciliana con fondi MIMIT – D.M. 31/07/2024 e D.D. 14/02/2025, prevede l’attivazione di tre sportelli in tre provincie siciliane:

Alcamo, via Torquato Tasso 23, gestito da Federconsumatori Alcamo e attivo dal 08/04/2025 al 07/04/2026 – lunedì e giovedì, ore 15:00 – 19:00

Enna, via Villarosa 2, gestito da UGCons Sicilia dal 15/11/2024 al 15/11/2025 – martedì e giovedì, ore 09:00 – 13:00

Giardini Naxos (ME), Baglio S. Pancrazio, 25, gestito da AIACE dal 15/11/2024 al 15/11/2025 – lunedì e venerdì, ore 09:00 – 13:00

Il cittadino può rivolgersi gratuitamente a questi sportelli, negli orari di apertura, per avere assistenza, informazione e supporto su tutti i principali temi e problemi del consumo:

Energia elettrica e gas

Telefonia

Banche e società finanziarie (anche sovraindebitamento)

Assicurazioni

Società di trasporto pubbliche e private

Tasse, tributi e rapporti con Enti Pubblici

Acquisto di beni e servizi

Negli sportelli delle 3 sedi del progetto, inoltre, saranno svolte anche attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’uso corretto e sicuro del digitale.

Gli utenti potranno ricevere informazioni sia sull’uso di strumenti digitali ormai imprescindibili, come lo SPID o la CIE, sia su temi più specifici come l’uso del portale ARERA per ottenere informazioni sul mercato dell’energia e per comparare le offerte, o l’uso del portale PagoPA per pagare multe, tasse e cartelle varie.

Verranno inoltre fornite le informazioni fondamentali per difendersi dai principali pericoli del Web (dal phishing alle truffe online).

“Anche quest’anno – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – con il supporto dei fondi ministeriali veicolati dalla Regione e in collaborazione con UGCons e AIACE, riusciremo a fornire l’assistenza sempre più indispensabile per i consumatori. Il focus aggiuntivo sul digitale è lo specchio dei tempi: non se ne può più fare a meno, anche per i tanti vantaggi, ma va usato con cognizione di causa”.