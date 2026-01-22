Femminicidio e narcisismo patologico: oggi esperti a confronto nel convegno promosso da Terziario Donna di Confcommercio Palermo

PALERMO – Femminicidio e narcisismo patologico, una grave emergenza sociale e culturale che richiede risposte concrete alle quali Confcommercio sta lavorando in sinergia con le istituzioni pubbliche. Per approfondire le cause strutturali e psicologiche della violenza di genere e in particolare il ruolo del narcisismo patologico nelle dinamiche relazionali violente, il gruppo Terziario Donna di Confcommercio Palermo organizza per oggi, giovedì 22 gennaio, alle 16.30 nella sede di via Emerico Amari, un convegno che vedrà la presenza di Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo, che insieme ad altre 19 persone è coautore del saggio dal titolo “Femminicidio e narcisismo psicologico: analisi, quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”.

Il dibattito sarà introdotto dalla presidente di Terziario Donna, Margherita Tomasello, e vedrà la partecipazione dell’assessore comunale alle politiche di genere Mimma Calabrò e dei coautori del saggio Girolamo Lo Verso, ordinario di Psicoterapia SR, Rosa Maria Sciortino e Luigi Spinosa, avvocati penalisti. A moderare saranno Francesca Patricolo e Debora Guarnotta, consigliere dell’associazione.

Nella foto Margherita Tomasello, presidente Terziario Donna Confcommercio Palermo