Feneal Uil Trapani: Tumbarello, Angileri e Buscaino eletti negli organismi nazionali al Congresso di Bari

TRAPANI – Giuseppe Tumbarello, Francesco Angileri e Sergio Buscaino sono stati eletti quali componenti degli organismi nazionali della Feneal Uil in occasione dell’ultimo congresso di categoria dei Lavoratori Edili Affini e del Legno che si è svolto a Bari.

Nello specifico, il segretario generale della Feneal Uil di Trapani Tumbarello è stato eletto nel Collegio di Garanzia Nazionale, mentre Francesco Angileri e Sergio Buscaino quali componenti del Consiglio Nazionale.

Questi nuovi incarichi conferiscono alla struttura di Trapani una rappresentanza diretta e qualificata all’interno dei tavoli decisionali nazionali, rafforzando il legame tra le istanze dei lavoratori locali e le strategie nazionali del sindacato.

“Queste nomine confermano l’impegno profuso dalla nostra segreteria sul territorio – afferma Tumbarello – La nostra presenza nel Collegio nazionale di Garanzia e nel Consiglio Nazionale ci permetterà di monitorare con attenzione le dinamiche del comparto delle costruzioni, portando le istanze dei lavoratori locali ai tavoli di confronto nazionali”.

Il Congresso di Bari ha delineato le priorità per i prossimi anni, focalizzandosi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul contrasto al lavoro irregolare e sul rilancio degli investimenti infrastrutturali.