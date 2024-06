Ferdinando Croce: “Il Distretto Sanitario di Marsala non chiude”

MARSALA – In relazione all’articolo “Marsala, chiude l’Inam per “colpa” del PNRR”, pubblicato dalla testata giornalistica “Prima Pagina Marsala” il 25 giugno 2024, il Direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, al fine di fugare eventuali ulteriori equivoci e rassicurare l’utenza, smentisce categoricamente la “chiusura” del Distretto Sanitario di Marsala, e sottolinea al contrario che, in linea con quanto previsto dal Pnrr, alle consuete attività dell’ex Inam si sta lavorando alacremente per affiancare il programmato potenziamento dei servizi territoriali marsalesi, in una più ampia ottica di ottimizzazione dell’offerta sanitaria finalizzata alla tutela della salute dei cittadini del territorio trapanese.