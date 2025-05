Ferie non fruite per i docenti con contratto di lavoro al 30 giugno. Anche il tribunale di Trapani accoglie il ricorso della Uil Scuola Rua Trapani

Anche il Tribunale di Trapani, dopo quello di Marsala nello scorso mese di aprile, ha accolto con sentenza positiva il ricorso promosso dalla Uil Scuola di Trapani, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Truglio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai docenti con contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno un’indennità sostitutiva per le ferie maturate ma non godute.

“Questa ulteriore vittoria – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Fulvio Marino – ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta in una delle tante battaglie portate avanti per tutelare i diritti del personale scolastico. Per questo sindacato, infatti, si tratta di un ulteriore modo di essere vicini ai nostri iscritti, dando tutela ai diritti e risposte concrete. Il ricorso permette, infatti, di recuperare anche ingenti somme di denaro che si sono accumulate per molti docenti precari anno dopo anno. Ad esempio, nel caso specifico della sentenza del Tribunale di Trapani la cifra ammonta a oltre 5 mila euro per tre annualità”.

È ancora possibile aderire gratuitamente al ricorso Uil Scuola Trapani (riservato ai propri iscritti), entro il prossimo 20 giugno, compilando il seguente form: https://forms.gle/FK8qyW6BSgwQezou6.