Ferie non fruite per i docenti con contratto di lavoro al 30 giugnoIl tribunale di Marsala accoglie il ricorso della Uil Scuola Rua Trapani

MARSALA – Il Tribunale di Marsala con sentenza 226/2025 ha accolto positivamente il ricorso promosso dalla Uil Scuola di Trapani, con il patrocinio dell’avvocato Francesco Truglio, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai docenti con contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno un’indennità sostitutiva per le ferie maturate ma non godute.

“E’ una grande soddisfazione per questo sindacato accogliere il primo risultato positivo per una delle tante battaglie portate avanti per tutelare i diritti del personale scolastico. – afferma il segretario generale Uil Scuola Trapani Fulvio Marino -. Siamo sempre vicini ai nostri iscritti e anche questo è per noi un modo per dare tutela ai diritti e risposte concrete”.

Nel dettaglio, la sentenza del tribunale marsalese stabilisce che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”.

Insieme a questo primo ricorso vinto, l’ufficio legale ha già depositato successivi ricorsi. Chi volesse, può ancora aderire gratuitamente compilando il seguente form: https://forms.gle/FK8qyW6BSgwQezou6.