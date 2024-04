Fermati in auto con sostanza stupefacente. Un arresto e una denuncia

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due pregiudicati alcamesi rispettivamente di 29 e 46 anni.

I due, fermati a bordo di un’autovettura sulla SS113 durante un posto di blocco dei Carabinieri, venivano trovati in possesso di 20 gr. di sostanza stupefacente tipo crack (nella disponibilità del 29enne) e 6 gr. della medesima sostanza (nella disponibilità del 46enne).

Per entrambi il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; a seguito dell’udienza di convalida l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.