Fermato con la droga su ciclomotore senza targa dai Carabinieri. Arrestato per spaccio

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile, unitamente al supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trapanese di 24 anni. I militari operanti, nel contesto di un ordinario servizio di controllo del territorio, bloccavano in via Cosenza, nel […]