Ferragosto in Sicurezza a Petrosino: previsto un servizio d’ordine sulle spiagge e un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti

PETROSINO – Anche per il 2021 a Petrosino è stato predisposto un piano d’azione per trascorrere in sicurezza il Ferragosto. Si invita la cittadinanza al rispetto della normativa anti-Covid evitando assembramenti. Il Comune di Petrosino chiede altresì la collaborazione dei cittadini, attraverso alcuni semplici comportamenti: – Non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente […]

PETROSINO – Anche per il 2021 a Petrosino è stato predisposto un piano d’azione per trascorrere in sicurezza il Ferragosto. Si invita la cittadinanza al rispetto della normativa anti-Covid evitando assembramenti.

Il Comune di Petrosino chiede altresì la collaborazione dei cittadini, attraverso alcuni semplici comportamenti:

– Non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente per consentire la viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso;

– Non lasciare carboni ardenti, ceneri, vetro o altro materiale pericoloso in spiaggia;

– Rispettare gli altri bagnanti e non disturbare con giochi e suoni molesti chi sta vicino;

– Raccogliere la spazzatura opportunamente differenziata nei sacchetti e depositarli negli appositi contenitori, oppure consegnarli agli operatori.