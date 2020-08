Ferragosto in sicurezza a Petrosino, previsto un servizio d’ordine sulle spiagge e un servizio straordinario di raccolta dei rifiuti

PETROSINO – Tutto pronto a Petrosino per trascorrere in sicurezza il Ferragosto 2020. Su input dell’Amministrazione comunale è stato predisposto un piano di azione sia per garantire il servizio d’ordine che per assicurare la pulizia del litorale e delle spiagge. “Come ogni anno”, dichiara il Sindaco Gaspare Giacalone, “abbiamo predisposto un piano per vivere al […]

PETROSINO – Tutto pronto a Petrosino per trascorrere in sicurezza il Ferragosto 2020. Su input dell’Amministrazione comunale è stato predisposto un piano di azione sia per garantire il servizio d’ordine che per assicurare la pulizia del litorale e delle spiagge. “Come ogni anno”, dichiara il Sindaco Gaspare Giacalone, “abbiamo predisposto un piano per vivere al meglio e in allegria il nostro Ferragosto. Quest’anno, anche alla luce della recente ordinanza del Presidente della Regione che impone nuove restrizioni, abbiamo puntato ancora di più alla sicurezza. Chiedo ai miei concittadini di portare sempre con loro la mascherina e di indossarla sempre quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e comunque in tutti i locali pubblici, anche all’esterno. Vogliamo garantire anche le spiagge pulite. Pertanto, chiedo a tutti di collaborare lasciando libero l’arenile entro le ore 8 di Ferragosto per consentire l’ingresso degli operatori e dei mezzi per la pulizia”.

Il Comune di Petrosino chiede altresì la collaborazione dei cittadini, attraverso alcuni semplici comportamenti:

– Non entrare con i veicoli in spiaggia e sostarli ordinatamente per consentire la viabilità e l’accesso ai mezzi di soccorso;

– Non lasciare carboni ardenti, ceneri, vetro o altro materiale pericoloso in spiaggia;

– Rispettare gli altri bagnanti e non disturbare con giochi e suoni molesti chi ti sta vicino;

– Raccogliere la spazzatura opportunamente differenziata nei sacchetti e depositarli negli appositi contenitori, oppure consegnarli agli operatori.