Ferri: Un vecchio concorso fotografico scolastico

CASTELVETRANO – Sebbene c’è chi dice che esiste solo il presente, sono convinto che i nostri ricordi belli o brutti, non devono essere cancellati. Questa convinzione sta alla base dell’esigenza, in me maturata, di raccontare tanti episodi: dibattiti, convegni, esperienze scolastiche, sportive, amministrative, politiche e tanto altro ancora, che, se da una parte hanno interessato la mia persona, hanno, dall’altra, di sicuro riguardato la vita della mia Città. Fra I miei ricordi, certamente, non devono e non possono essere dimenticati I Concorsi di Fotografia aperti a tutti gli alunni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado delle scuole castelvetranesi. I vari concorsi sono stati organizzati nel periodo, 2012/17, in cui ho ricoperto la carica di Presidente dell’Unitre Castelvetrano Selinunte. Dopo questo periodo, anche se posso immaginare le motivazioni, il Concorso di Fotografia è stato inspiegabilmente archiviato. Personalmente ho sempre gioito del benessere degli altri e mai provato “invidia” per le iniziative degli altri. Non ho mai provato invidia verso chicchessia, perché considero l’invidia tra la peggiori doti dell’uomo. Con il III Concorso di Fotografia 2018, si scrive, almeno fino al 2020, la parola fine ad una esperienza che come riferirò, ha entusiasmato e coinvolto centinaia e centinaia di alunni delle nostre scuole. Espletati i preliminari (nomina della commissione esaminatrice: Giuseppe La Colla, Guerra, Cirrincione, La Grassa, Campagna, Mangiaracina e dai Docenti Referenti La Rocca, Varia, Ciccio, Denaro, Filardo, Ingrasciotta, Mistretta, Genna, Passerini, Pellicane, Savaglio, in rappresentanza di ogni singola scuola partecipante, stesura del regolamento, su un tema specifico, siti archeologici, gli alunni presentavano la loro foto partecipante al concorso. Per questa esperienza vissuta intensamente da tutti gli alunni e dalle loro Comunità Scolastiche, mi sembra doveroso e sentito, ringraziare tutti i Colleghi: Barone, Simanella, Barresi, Conciauro, Vallone e Buffa ed I Docenti di indirizzo musicale: Federico, Zancana, Clemente, Lentini ed IL Vicario della Pappalardo, prof. Filippo Pacino. Un ringraziamento, infine è dovuto ai Presidenti Farruggia Lyons, Barone Rotary, Russo Kiwanis, Agosta FIDAPA, agli amministratori A.M.Lombardo Gruppo Geolive e a Nicola Li Causi per avere finanziato il concorso. La Commissione presieduta dall’Ing.Giuseppe La Colla, esperto fotografo, ha formulato la graduatoria dei vincitori che ha visto 1^ classificata Gloria Guccione, Luigi Capuana – 2^ Miriam Martino Liceo Scientifico – 3^ Enzo Lo Sciuto Luigi Capuana – 4^ Giuliano Firenze–5^ Daniela La Rosa G.B. Ferrigno–6^ Anna Licata plesso Medi. A conclusione di questa bellissima esperienza e con la speranza che le Nuove Generazioni sappiano diffondere nel Mondo intero le bellezze del nostro territorio più di quanto non si sia riusciti fino ad oggi e proprio un ringraziamento veramente sentito lo voglio indirizzare a tutti gli alunni che hanno partecipato impreziosendo con il loro entusiasmo un momento della nostra vita cittadina. Ma quando meno te l’aspetti ecco rivivere, sicuramente, una delle più belle esperienze a contatto con i tanti, tantissimi alunni, ai quali rimango fortemente legato, nella mia lunga, gratificante carriera scolastica: la Dirigente Scolastica della Ruggero Settimo, prof.ssa Maria Luisa Simanella mi invita a partecipare ad una manifestazione nella sua scuola, alla presenza dei docenti, di tutti gli alunni, dei loro genitori, sotto la regia della prof.ssa Ninni Giardina, fotografa ufficiale della scuola, coadiuvata dai colleghi Zinella Fazio, Anna Maria La Rocca, Francesca Di Stefano, Filiana Ingargiola, Pantaleo Paola, Giovanna Di Stefano, Fabio Pisciotta. Aderisco ben volentieri ed ecco la grande sorpresa: un alunno Giuliano Firenze, della V Classe Elementare, avendo vinto il 4^premio di 100,00 nel precente Concorso di Fotografia, mi comunica che intende donare la metà del suo premio ai 53 compagnetti alunni di I^ prima classe con il regalo di una penna ed una matita cadauno. Rimango senza parole, integro con l’acquisto di altre penne e matite, assieme a questo meraviglioso RAGAZZINO partecipo alla distribuzione delle penne e delle matite. Alla prof.ssa Ninni Giardina che è stata aiutata per avere organizzato una manifestazione unica ed indimenticabile. Le foto testimoniano e confermano, ove ce ne fosse bisogno, l’intensità delle emozioni provate e il piacere d’avere arricchito la mia vita con la conoscenza di tante altre Colleghe di valore umano e professionale inestimabile, ma, soprattutto, di essere stato in mezzo a tanti ragazzini ed in particolare per avere avuto da Giuliano Firenze la conferma che la bontà trova posto, anche, nei giovanissimi, confermando così una mia totale condivisione alla massima Socratiana che il VERO AMICO NON E’ QUELLO CHE CHIEDE, MA E’ quello che e’ CAPACE DI DARE,

Preside Antonio Ferri .