“Festa degli Incontri 2022 – Un pezzo unico, ricuciamo gli strappi”

MAZARA DEL VALLO – Si è svolta venerdì 3 giugno 2022 la “Festa degli Incontri” dei ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. L’evento era stato programmato per lo scorso 28 maggio ma a causa di avverse condizioni meteo era stato annullato.

La festa è iniziata con la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica animata dai ragazzi che indossavano la propria maglietta realizzata “su misura per loro” durante il cammino annuale. Una maglietta personalizzata con le loro impronte perché hanno scoperto di essere unici agli occhi del Signore. Successivamente nel cortile parrocchiale si è scatenata la festa con attività, mostre, giochi, canti e bans organizzati dal gruppo educatori.

“Un pezzo unico, ricuciamo gli strappi” è stato il titolo della festa. Grande partecipazione di ragazzi e genitori con tanta voglia di ritornare a essere liberi da ogni restrizione ed esprimersi liberamente ognuno con le proprie capacità, doni, carismi, tutti insieme per ricucire quel lenzuolo di fede che avvolga e che riscaldi i cuori colmi d’amore da donare.

Durante l’omelia padre Giuseppe ha ribadito che l’amore ci fa gruppo e ci rende uniti e Gesù è il nostro sarto che per noi ha cucito un abito su misura e originale.

La festa si è conclusa con un momento di condivisione insieme ai genitori dei ragazzi.