“Festa degli Incontri 2022 – Un pezzo unico, ricuciamo gli strappi”

MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà domani sabato 28 maggio 2022 la “Festa degli Incontri” dei ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Nel primo pomeriggio i ragazzi saranno accompagnati dai propri genitori all’interno dell’Oratorio Parrocchiale dove saranno accolti dal gruppo educatori. I ragazzi inviteranno i loro genitori, i loro nonni a condividere le emozioni provate nella realizzazione dei lavori realizzati durante il loro cammino annuale. A tal proposito verrà allestita una mostra dal titolo “Arte e cucito” dove le persone adulte potranno dare dei consigli, ai più giovani, sui segreti dei vecchi mestieri ormai dimenticati.

“Un pezzo unico, ricuciamo gli strappi” appunto è il titolo della festa che vuole essere un evento per avvicinare ragazzi, giovani e adulti in un percorso di fede condivisa. Cercare, attraverso la fede, di ricucire gli strappi, le incomprensioni, le distanze che durante questi due anni di pandemia si sono creati tra le varie generazioni, quindi ricomponendo un pezzo unico.

La festa si concluderà con la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica animata dai ragazzi dell’Azione Cattolica.