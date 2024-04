Festa della Liberazione, ingresso gratuito nel Parco Archeologico di Selinunte. Visite guidate alla scoperta del Parco

SELINUNTE – Con i suoi 270 ettari è tra i più grandi del Mediterraneo: una nuova occasione per visitare gratuitamente Selinunte sarà domani (giovedì 25 aprile) per la Festa della Liberazione; si potrà vivere, scoprire, visitare il Parco archeologico anche nei suoi angoli più lontani, magari da raggiungere in bici. E con la nuova card Selinunte365 pensata soprattutto per le famiglie, tutto diventa più facile, funzionale e agevole.

Il parco di Selinunte è aperto dalle 9 alle 19. Alle 11 (non solo domani, ma fino a domenica 5 maggio, poi ogni weekend) si può partecipare a Selinunte Highlights, la visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e ancora, sulle navette elettriche, fino alla straordinaria Acropoli affacciata sul mare. Alle 16 (ogni giorno fino a domenica, poi l’1 e il 3 maggio), la visita con l’archeologo che racconterà le diverse fasi che scandiscono la costruzione di un tempio, dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei, senza tralasciare tematiche come il trasporto dei materiali fino al cantiere, i sistemi di elevazione e di misurazione e ancora l’origine del tempio dorico. E per chi vorrà continuare, in modo indipendente, basterà salire sulle navette dirigendosi verso l’Acropoli e il Santuario della Malophoros.

Info e biglietti: www.coopculture.it.