MAZARA DEL VALLO – È stata celebrata domenica 2 febbraio la Festa della Luce 2025 della comunità Germoglio di Speranza dell’Associazione Fede e Luce Onlus.

La giornata è iniziata con la partecipazione alla messa presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Nel pomeriggio la comunità si è ritrovata per vivere tutti insieme questa particolare giornata molto sentita dal Movimento Fede e Luce.

La Festa della Luce o Candelora è una festa adottata dal movimento e che si celebra in tutto il mondo. È il giorno della presentazione di Gesù al tempio in cui il vecchio Simeone ha indicato il Bambino Gesù come “la luce del mondo che illuminerà tutte le nazioni”, annunciando anche che una spada avrebbe trafitto il cuore di Maria, quella stessa spada che ferisce tanti genitori all’annuncio dell’handicap del figlio.

Durante la festa sono state accese delle candele stando a significare che tutti camminiamo nella luce, nessuno escluso.

La festa è continuata con la partecipazione alla tombola, la condivisione della cena e il festeggiamento del compleanno della nostra ragazza Giovanna.

Il prossimo appuntamento per la comunità sarà a Salemi l’11 febbraio 2025 con la partecipazione alla XXXIII Giornata Mondiale del Malato organizzata dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute della Diocesi di Mazara del Vallo.