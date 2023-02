Festa della Luce Regionale 2023 – “Camminiamo nella luce”

PALERMO – Si è celebrata domenica 5 febbraio 2023 presso l’Istituto Don Orione di Palermo la “Festa della Luce” delle comunità siciliane del Movimento Fede e Luce Onlus.

Accolti a braccia aperte dalla comunità Madonna della Divina Provvidenza di Palermo le comunità siciliane di Corleone, Mazara, Salemi e Messina si sono finalmente incontrati per celebrare la propria Festa.

“Camminiamo nella luce”, organizzata dall’équipe regionale coordinata dal Vicecoordinatore della Provincia Mari e Vulcani per la Sicilia Alberto ALAGNA, la festa è iniziata con un momento che ha percorso la storia di ogni comunità iniziando con la prima nata a Mazara del Vallo, Seme di Speranza ha messo i primi passi nel 1983, e concludendo con l’ultima nata a Salemi, Arcobaleno nel 2008.

Si sono ricordati, a similitudine di come richiesto per Natale dai tre Coordinatori Provinciali, tre momenti belli che sono stati immortalati dalle comunità durante il proprio cammino. Pellegrinaggi, campi, incontri di formazione, giubilei, recite, sacramenti ricevuti dai ragazzi, sono i momenti che le comunità hanno descritto come indimenticabili.

Dopo la storia delle comunità si è percorso anche la storia della nascita della regione Sicilia avvenuta il 30 Aprile 1996. Il primo Incontro Regionale è stato vissuto a San Martino delle Scale (PA) dal 1 al 4 maggio 1997.

In seguito le comunità hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica officiata da don Giovanni nella chiesa Madonna della Divina Provvidenza durante la quale la comunità “I Piccoli di Gesù” di Corleone ha mimato il brano del vangelo. Dopo aver condiviso il pranzo i coordinatori di comunità hanno simbolicamente dato il mandato alle nostre giovani ragazze, Maria Grazia e Luna, della comunità Edelweiss di Messina, che parteciperanno alla formazione giovani durante la prossima Assemblea Nazionale a Padova, consegnando loro il cero acceso in rappresentanza della Regione.

“E’ stata una festa caratterizzata dai bei ricordi che amici, ragazzi e famiglie si sono scambiati, si percepiva il bisogno di rivivere ancora quei momenti. La voglia di ritornare a incontrarsi è viva in tutte le comunità”.

Doverosi sono i ringraziamenti alla comunità di Palermo, ai coordinatori Claudia e Michele, all’assistente spirituale don Mimmo Napoli per l’eccellente accoglienza ma anche ai coordinatori Carlo e Pippo di “Edelweiss”, Francesca di “I Piccoli di Gesù”, Paolo di “Arcobaleno”, Enza di “Seme di Speranza” e alla comunità “Nuovo Germoglio”.