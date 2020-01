MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 25 gennaio 2020 nella Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la Festa della Pace 2020 dell’Azione Cattolica Italiana.

Dal titolo “Piazza la Pace” quest’anno l’Azione Cattolica sceglie di vivere il mese di Gennaio

invitando tutta l’Associazione e le comunità parrocchiali a riflettere sul tema del cammino

associativo dei ragazzi: “E’ la città giusta”.

Il Presidente parrocchiale e la Responsabile ACR hanno presentato il programma

della Festa e i 4 obiettivi che Papa Francesco identifica per il futuro della chiesa:

 Scoprire una nuova passione educativa;

 Costruire un’ampia alleanza educativa;

 Costruire un villaggio dell’educazione;

 Costruire un’alleanza generatrice di pace e giustizia.

E’ proprio sull’ultimo punto che l’Azione Cattolica parrocchiale ha voluto incentrare la propria festa, un’alleanza di pace e giustizia, invitando a partecipare all’evento i rappresentanti delle Istituzioni locali: per il Comune il Primo Cittadino dott. Salvatore QUINCI e per il Commissariato di P.S. il Sovrintendente Piero GULLI capo della Squadra Volante.

Gli ospiti, ognuno per i propri compiti al servizio della cittadinanza, hanno spiegato ai ragazzi cosa fanno per far sì che Mazara sia una “Città giusta”. A seguire numerose sono state le domande fatte dai ragazzi: dalla sicurezza personale al bullismo nelle scuole, dalla pulizia delle strade al risparmio energetico, dalle soddisfazioni personali alle paure, dai progetti fatti a quelli da realizzare per i giovani.