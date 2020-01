MAZARA DEL VALLO – Sarà celebrata domani sabato 25 gennaio 2020 presso la Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la Festa della Pace 2020 dell’Azione Cattolica Italiana. Quest’anno l’Azione Cattolica sceglie di vivere il mese di Gennaio invitando tutta l’Associazione e le comunità parrocchiali a riflettere sul tema del cammino associativo dei ragazzi: “E’ la città giusta”. L’associazione intende piazzare la “Pace” in una città giusta dove ciascuno può concorrere a raggiungere, accrescere e custodire il bene comune. Per concorrere al bene di tutti gli uomini l’Azione Cattolica Italiana di conto suo con l’iniziativa di pace 2020 “Piazza la Pace” ha scelto di aderire a due progetti, entrambi volti a supportare persone e famiglie in difficoltà a causa di contesti sociali ed economici caratterizzati da grande povertà e fortissime difficoltà sociali. Gli aiuti raccolti saranno destinati a due associazioni che operano una in Pakistan e l’altra in Africa, luoghi nei quali spesso la garanzia di livelli anche minimi di sussistenza economica, istruzione, tutela dei diritti è pregiudicata da condizioni economiche e sociali difficilissime. Alla festa sono stati invitati il Sindaco e il Commissario di P.S. di Mazara del Vallo che risponderanno ad alcune domande preparate dai ragazzi. Di seguito il programma della Festa:  Ore 16.00 – Accoglienza  Ore 16.15 – Saluti del Presidente Parrocchiale e presentazione festa  Ore 16.30 – Intervento Parroco Don Giuseppe LUPO  Ore 16.45 – Intervento Sindaco  Ore 17.00 – Intervento Commissario  Ore 17.15 – Dibattito  Ore 17.30 – Presentazione Iniziativa di Pace 2020  Ore 17.45 – Conclusione e rinfresco Mazara del Vallo.