Festa della Pace 2023 – “Allenati alla Pace”

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 11 febbraio 2023 nella Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la Festa della Pace 2023 dell’Azione Cattolica Italiana.

Dal titolo “Allenati alla Pace” quest’anno l’Azione Cattolica ritorna a festeggiare la propria iniziativa di pace finalmente in presenza, ma con le dovute precauzioni, come era abituata a fare prima dell’emergenza sanitaria.

Accolti all’interno dell’oratorio parrocchiale, trasformato in un palazzetto dello sport dal gruppo educatori, i ragazzi hanno potuto cimentarsi a giocare e divertirsi trasformandosi in veri atleti “allenati alla pace”.

La festa è iniziata con i saluti del presidente Luciano Gancitano che ha letto il messaggio di Papa Francesco per la LVI Giornata Mondiale per la Pace “Nessuno può salvarsi da solo” e ha voluto ringraziare i ragazzi per aver partecipato invogliandoli a essere sempre costruttori di pace. Successivamente don Giuseppe Lupo ha incontrato tutti i gruppi per dare loro il benvenuto.

“Allenati alla pace” non è soltanto uno slogan che definisce un momento circoscritto del nostro cammino né un’iniziativa solitaria, ma – come ci ricorda papa Francesco – un dovere di tutti, qualsiasi sia il ruolo che ci è affidato.

Nessuno può̀ restare ai margini del campo da gioco, nessuno può̀ restare indifferente alla sofferenza dell’altro, nessuno è legittimato a voltare lo sguardo dall’altra parte, al contrario ciascuno è titolare in questa partita nella quale è in gioco la sorte dell’umanità̀, perché con la guerra siamo tutti sconfitti.